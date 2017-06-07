Выкуплю приложения на ios и на android для кафе, для отелей, для аренды машин! мне нужны только эти тематикиГлавное условие – не конструктор приложений! нужно чтобы у вас был доступ к бекэнду, фронту и тд. Надо будет их менять и переделывать – но хочется найти хорошую основу! Пишите что у вас есть, скидывайте ссылки и вашу цену если вы имеете команду или способны заниматься доработкой приложений отметьте это тоже) пишите пожалуйста как с вами связаться