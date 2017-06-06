Приложение для android, ios.

написать аналог тиндер, ставка 300 рублей в чаc, основа готова (листание карточек и чат). программист уровня выше джуниора желательно бекенд на джаве тоже. сервер есть. и объяснить мне все это (я джуниор).
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Разработку веб-сервиса и мобильного приложения для взаимопомощи на дорогах. Подробности при отклике.
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