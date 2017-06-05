Реализовать iOS приложение

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка148 просмотров
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Ищу iOS разработчика в проект

Прототип: https://marvelapp.com/56f693a

Навыки: Websoket, Push, работа с API и кэширование данных. Работа с микрофоном и камерой.

Swift

Указывайте сроки и цену, без них заявку не рассматриваю

iOS
7 лет назад
ivanvorobei
29 летБеларусь
8 лет в сервисе
Был
год назад
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