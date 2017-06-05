Реализовать iOS приложение

Необходима помощь в реализации задачи по vpn приложению для android. Детали в личной переписке
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Ищу iOS разработчика в проект
Прототип: https://marvelapp.com/56f693a
Навыки: Websoket, Push, работа с API и кэширование данных. Работа с микрофоном и камерой.
Swift
Указывайте сроки и цену, без них заявку не рассматриваю
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