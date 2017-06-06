Написать аналог тиндер

Есть клиент-серверное приложение на Qt (С++). Нужно сделать сборку под Android v.6-7 Кратко о функциях: Серверная программа которая благодаря модульному представлению различных данных дает возможность быстро переходить от общего к частному и наоборот, в частности, оперирует с ...