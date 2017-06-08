Доработать мобильное приложение

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки120 просмотров
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Есть архив с приложением.

Нужно зайти, оценить, посмотреть что есть и в каком виде, показать мне.

Также выполнить следующие правки:

  • Добавить в мобильное приложение возможность регистрации и возможность оплаты услуг.
  • Сделать возможность восстановления пароля.
  • За 3 дня до окончания оплаты подписки у пользователя должно появляться напоминание в виде всплывающего уведомления.
  • Адаптировать приложение под следующее обновление iOS.
Составить бюджет и сказать сроки.
7 лет назад
levkitkin
Лев 
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
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