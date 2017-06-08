Доработать приложение под android

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки145 просмотров
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У меня есть андроид приложение - диспетчер задач. В проекте уже реализовано вывода активных процессов и некоторой информации о них. Нужно добавить 3 функции, а именно:

1. Вывод времени работы активного процесса.

2. Сортировках списка процессов.

3. Закрытие процессов.

Сколько это будет стоить и сколько это заем часов?

Android
7 лет назад
kudravka13
Валерия 
27 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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