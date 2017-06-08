Back-end для мобильного приложения на NodeJS

$10
Мобильные приложенияЗакрытнет заявок149 просмотров
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Приглашаем для сотрудничества NodeJS Developer с опытом в Firebase и API для мобильных приложений, пуш уведомлений, надо разработать серверную часть приложения под iOS/Android 

7 лет назад
almetsystems
Наталья 
35 летБеларусь
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад