Back-end для мобильного приложения на NodeJS

У меня есть андроид приложение - диспетчер задач. В проекте уже реализовано вывода активных процессов и некоторой информации о них. Нужно добавить 3 функции, а именно: 1. Вывод времени работы активного процесса. 2. Сортировках списка процессов. 3. Закрытие ...
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Приглашаем для сотрудничества NodeJS Developer с опытом в Firebase и API для мобильных приложений, пуш уведомлений, надо разработать серверную часть приложения под iOS/Android
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