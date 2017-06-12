Доделать ф-цию в приложении iOS, Swift

Есть приложение на cordova, необходимо добавить функцию платной подписки на контент(ios/android).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо доработать ф-цию в приложении.
Есть UIView, в котором отрисовывается виртуальная карта помещения, загружаемая с сервера, на
ней отображается локация пользователя, по данным от маячков iBeacon.
При тапе на точку на карте – прокладывается маршрут, от пользователя до
точки. Необходимо провести пользователя по маршруту, чтоб когда он шел
по нему – линия маршрута исчезала, так же нужно просчитать расстояние от
точки до пользователя, и сверху выводить расстояние до конечной точки.
Так же в этой карте нужно отрисовать несколько объектов(лифты, лестница,
витрины), точки координат для отрисовки получаем от API.
Есть пример кода для Android.
Задачу нужно выполнить в кратчайшие сроки, и начать после принятия задания.
- Похожие заказы
- Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть проект (мобильное приложение) на Cordova. На платформе Android приложение уже опубликовано в PlayMarket. Нужно этот проект подписать, скомпилировать, протестировать и опубликовать в AppleStore. --Краткая инструкция-- (есть и полная инструкция README.md). cordova create... ...Мобильные приложения1 исполнительЗавершен6 лет назад
Заканчивается разработка сайта по заказу пиццы на Битрикс. Нужно к нему разработать нативное приложение на платформе «1С-Битрикс: Мобильное приложение» с возможностью: - регистрации пользователя - выбора и заказа пиццы - просмотра истории заказов и повтора заказаМобильные приложения4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Функционал программы: 1. Проведение тестирования с лимитом по времени (времязадаётся для каждого теста индивидуально) на смартфоне (Андроид) 2. Тестирование проводится для сотрудников разных отделов сподведением итогов как в целом, так и по отделу. 3. Вопросы в тесте имеют ...Мобильные приложения1 исполнительЗакрыт6 лет назад
- $10
Приглашаем для сотрудничества NodeJS Developer с опытом в Firebase и API для мобильных приложений, пуш уведомлений, надо разработать серверную часть приложения под iOS/AndroidМобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад
Нужна автоматизация задачи Импорт из файла 10 к номеров в телефонную книгу гугл google.com/contacts/ Синхронизация c watsapp Экспорт валидных номеров в файл Удаление номеров из телефонной книги Цена сроки?Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужно разработать мобильное приложение для Android для магазина www.apande.ru Пример приложения которое нравится: яндекс маркет. Дизайна нет.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть архив с приложением. Нужно зайти, оценить, посмотреть что есть и в каком виде, показать мне. Также выполнить следующие правки: [list=1][*]Добавить в мобильное приложение возможность регистрации и возможность оплаты услуг. [*]Сделать возможность восстановления пароля.[*]За 3 дня до окончания оплаты ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
У меня есть андроид приложение - диспетчер задач. В проекте уже реализовано вывода активных процессов и некоторой информации о них. Нужно добавить 3 функции, а именно: 1. Вывод времени работы активного процесса. 2. Сортировках списка процессов. 3. Закрытие ...Мобильные приложения3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется android - разработчик В компанию mambo24.ru требуется android разработчик для доработки приложения. По нашему ТЗ аутсорсинговая компания создала приложение, в котором необходимо доделать необходимый функционал. ТЗ пока не составлено. Так же разработано api на серверной части для ...Мобильные приложениянет заявокЗакрыт6 лет назад