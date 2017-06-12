Доделать ф-цию в приложении iOS, Swift

Необходимо доработать ф-цию в приложении.

Есть UIView, в котором отрисовывается виртуальная карта помещения, загружаемая с сервера, на

ней отображается локация пользователя, по данным от маячков iBeacon.

При тапе на точку на карте – прокладывается маршрут, от пользователя до

точки. Необходимо провести пользователя по маршруту, чтоб когда он шел

по нему – линия маршрута исчезала, так же нужно просчитать расстояние от

точки до пользователя, и сверху выводить расстояние до конечной точки.

Так же в этой карте нужно отрисовать несколько объектов(лифты, лестница,

витрины), точки координат для отрисовки получаем от API.

Есть пример кода для Android.

Задачу нужно выполнить в кратчайшие сроки, и начать после принятия задания.