Cordova to AppleStore

Мобильные приложенияЗавершен1 заявка187 просмотров
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Есть проект (мобильное  приложение) на Cordova. На платформе Android приложение уже опубликовано в PlayMarket. Нужно этот проект подписать, скомпилировать, протестировать и опубликовать в AppleStore.

--Краткая инструкция-- (есть и полная инструкция README.md).

﻿cordova create...

﻿cordova platform add ios

﻿ ﻿ ﻿

﻿----Добавить плагины----

    ﻿ cordova plugin add cordova-plugin-device

    ﻿cordova plugin add cordova-plugin-network-information

    ﻿cordova plugin add cordova-plugin-media

    ﻿cordova plugin add cordova-plugin-file

    ﻿cordova plugin add cordova-plugin-keyboard

    ﻿ cordova plugin add cordova-plugin-screen-orientation

    ﻿cordova plugin add cordova-plugin-inapppurchase

﻿----Добавить плагины (end)----

﻿

В папку www копирую файлы проекта и

собираю приложение.﻿..

﻿cordova build ios --device --release﻿

﻿Загружаю приложение через Application Loader или Xcode

--Краткая инструкция (end)--

7 лет назад
loginName
Максим 
39 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
meeks4
Роман 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
7 лет назад
$70
2 дня
Доволен сотрудничеством. С обратной связью все отлично, отвечал быстро и в любое время суток. Проект был специфичен, так как на ios, но благо все опубликовал и помог мне разобраться с некоторыми деталями политики Apple. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо.
Рекомендую к сотрудничеству! Обратная связь хорошая.