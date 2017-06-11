Функционал программы: 1. Проведение тестирования с лимитом по времени (времязадаётся для каждого теста индивидуально) на смартфоне (Андроид) 2. Тестирование проводится для сотрудников разных отделов сподведением итогов как в целом, так и по отделу. 3. Вопросы в тесте имеют ...
Разработка мобильного приложения на "Битрикс: Мобильное приложение"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заканчивается разработка сайта по заказу пиццы на Битрикс. Нужно к нему разработать нативное приложение на платформе «1С-Битрикс: Мобильное приложение» с возможностью:
- регистрации пользователя
- выбора и заказа пиццы
- просмотра истории заказов и повтора заказа
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