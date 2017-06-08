Тестирование сотрудников на смартфоне (Андроид)

Функционал программы:

1. Проведение тестирования с лимитом по времени (времязадаётся для каждого теста индивидуально) на смартфоне (Андроид)

2. Тестирование проводится для сотрудников разных отделов сподведением итогов как в целом, так и по отделу.

3. Вопросы в тесте имеют следующие типы:

· С одним и несколькими вариантами ответа из предложенных

· Возможность вносить комментарий – под кодовым названием«Другое»

· Подвопросы к ответам.

4. Возможность выгрузить все ответы по всем тестам в единыйфайл Excel (с возможностью конфигурации файла)