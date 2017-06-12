Доработка мобильно приложения

Мобильные приложенияЗакрыт3 заявки134 просмотра
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Есть приложение на cordova, необходимо добавить функцию платной подписки на контент(ios/android).

7 лет назад
guest_14972616963386
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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