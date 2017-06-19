Изменить/Дополнить готовое приложение для iOS

Мобильные приложенияЗавершен3 заявки184 просмотра
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Есть  готовое iOS приложение, нужно дополнить его функционал.

Детали в личке

iOSПриложение для iOS
7 лет назад
finita
Фарид 
38 летВенгрия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Inigrey
Сергей 
33 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
7 лет назад
$120
4 дня
Отлично справился с задачей, все было сделано быстро и качественно. Терпиливо помог добавить приложение в itunes. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Хороший заказчик! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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