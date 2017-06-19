Изменить/Дополнить готовое приложение для iOS

Необходимо запрограммировать "контентное" приложение для iOS на Xamarin. Предпочтение отдаю фрилансерам, интересна прямая долгосрочная работа. Есть "кликабельный" прототип, с дизайном, которое и нужно будет реализовать на платформе Xamarin для iOS а затем адаптировать и для Android. Суть ...