finita

Фарид finita

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Менеджер
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$205
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

linaveklych
Лина 
25 лет
3 года в сервисе
Был
21 день назад
$40
10 баллов
2 года назад
Винил на витрину
Рекомендую к сотрудничеству заказчика!
Все отлично!
Ответный отзыв
linaveklych
Лина 
25 лет
3 года в сервисе
Был
21 день назад
$25
10 баллов
2 года назад
Создать постер А0
Создание постеров
Рекомендую к сотрудничеству!
Все отлично!
Ответный отзыв
linaveklych
Лина 
25 лет
3 года в сервисе
Был
21 день назад
$85
10 баллов
2 года назад
Рекламный постер
Создание постеров
Спасибо, была рада сотрудничеству!
Это уже второй заказ, было сделано все быстро и качественно!
Ответный отзыв
linaveklych
Лина 
25 лет
3 года в сервисе
Был
21 день назад
$20
10 баллов
2 года назад
Нарисовать флаер A0
Создание баннеровСоздание постеров
Отличный заказчик, рекомендую!
Все было сделано вовремя и качественно! Благодарю!
Ответный отзыв
GABA_DZe_del
4 года в сервисе
Был
год назад
$35
10 баллов
2 года назад
Изготовление меню для кафе
Отличный заказчик, понятное ТЗ и быстрая оплата. Спасибо за интересный проект!
Все сделал вовремя и как требовалось! Советую
Ответный отзыв
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