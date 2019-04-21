Разработка винилового оформления для витрины с использованием оригинальных иллюстраций и рисунков. Ожидается креативный подход и внимание к деталям для привлечения клиентов.
- $40Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $25
Требуется разработать постер формата А0 для кафе с уникальными иллюстрациями и рисунками. Обратите внимание на стиль и атмосферу заведения, чтобы дизайн соответствовал его концепции.Завершен2 года назад
Требуется разработка рекламного постера размером 100х150 см для кафе. Необходимо создать оригинальные иллюстрации и продуманный дизайн, который привлечет внимание клиентов.Завершен2 года назад
Необходимо разработать два постера или баннера формата A0 для кафе. Ожидается креативный и привлекательный дизайн, который привлечет внимание посетителей.Баннеры1 исполнительЗавершен2 года назад
Требуется разработать шаблон меню для кафе или пончной, включая фотографии пончиков, описание и цены. Шаблон должен быть удобным для редактирования в Photoshop, чтобы можно было легко менять текст и изображения. Предоставляется пример для копирования.Завершен2 года назад
Требуется оптимизировать CSS, JavaScript и HTML на музыкальном сайте для улучшения рейтинга Google Page Insights на мобильных устройствах. Цель - достичь 80-85 баллов, возможно, с созданием отдельных CSS файлов для каждой страницы шаблона. Текущий рейтинг составляет 50-60 с рекламой и 60-65 без.HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $2000
Добрый день Нужно создать современный музыкальный движок для сайта. Примерное ТЗ - База данных 5-7гб - Поиск по базе песен, артистов, альбомов - Возможность ставить лайки, описания, комменты - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт4 года назад
- Веб-программирование8 заявокЗакрыт5 лет назад
- $600
Нужно написать мощный и многофункциональный движок для музыкального сайта, с каталогом, новостями, мембер зоной, админ панельню и т.д. Есть подробное ТЗ со всеми нужными разделами и функционалом. Цена стартовая и договорнаяВеб-программирование15 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужно проверить сайт регистрации доменов и хостинга на описание и содержания страницы заказа. Т.е. если на странице написано оперативная система CentOS, а в заказе предлагает другие, то все записать и потом дать в виде ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Добрый день Нужно сделать дизайн для сайта каталога фирм (точнее их услуг) + html верстка и насадка на шаблоны. - Дизайн должен быть строгий, удобный и главное современный. - Дизайн ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $300
Добрый день Нужно написание скрипта поиска VPS и выделенных серверов. С админ панелью и т.д. Есть готовый чужой пример Нужно качественно и современно. Ajax + php и тд.Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день Нужно написание скрипта поиска VPS и выделенных серверов. С админ панелью и т.д. Есть готовый чужой пример Нужно качественно и современно. Ajax + php и тд.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $8
Добрый день На сайте требуется добавить обьявление о том, что используются cookie Пример - http://euronews.com Там внизу появляется предупреждение. После того как user нажмет ОК, чтоб больше оно не появлялось.HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
Задача такая: Из Китая на ваш адрес будет заказана посылка (электронные часы). Задача установить электронные часы и сделать качественную сьемку товара для дальнейшего нашего использования фоток на аукционах типа EbayФотосъемка12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $25
Здравствуйте Есть вебсайт на технологии AMP (Google). На АМР страницы нужно вставить рекламный код от одной партнерки. Я так понимаю это надо сделать через https://www.google.com/dfp Нужна помощь в настройке макроса в google ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Есть несколько сайтов, для каждого из них нужно настроить WP-Grabber (списки сайтов с меня)HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Есть готовое iOS приложение, нужно дополнить его функционал. Детали в личкеМобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть готовое Андроид приложение, нужно дополнить его функционалМобильные приложения1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день Нужен уникальный логотип для музыкального сайта (тексты песен), в красочных тонах (но чтоб глаза не резал).Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен8 лет назад