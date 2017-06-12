Xamarin - программирование мобильного приложения (iOS, Android)

Необходимо запрограммировать "контентное" приложение для iOS на Xamarin. Предпочтение отдаю фрилансерам, интересна прямая долгосрочная работа.

Есть "кликабельный" прототип, с дизайном, которое и нужно будет реализовать на платформе Xamarin для iOS а затем адаптировать и для Android.

Суть приложения: предоставление возможности пользователю прочитать структурированные тексты (будут предоставлены в нужном формате); порешать задачи (в формате: экран – задача, по нажатию на кнопку появляется отдельный экран с контрольной информацией); оставить собственные заметки в разных частях приложения, которые будут собираться в едином месте обычными заметками (просто функцией хранения введённого текста).

Таких экранов будет около 10. Анимация и элементы дизайна – системные. Без спец. эффектов.

На выходе необходим проект приложения, написанного с помощью Xamarin, которое будет компилироваться в приложение исполняемое на всех поддерживаемых моделях iPhone (iPhone 5S и выше).

Следующим этапом будет сборка и отладка полученного проекта для Android.

Прошу откликнуться примерным диапазоном цен и сроками. Учитывая общность условий, понимаю что цена будет корректироваться при получении деталей.

Откликнувшимся предоставлю ссылку на PDF прототипа для уточнения стоимости и условий реализации.