Xamarin - программирование мобильного приложения (iOS, Android)

Мобильные приложенияЗакрыт1 заявка156 просмотров
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Необходимо запрограммировать "контентное" приложение для iOS на Xamarin. Предпочтение отдаю фрилансерам, интересна прямая долгосрочная работа.

Есть "кликабельный" прототип,  с дизайном, которое и нужно будет реализовать на платформе Xamarin для iOS а затем адаптировать и для Android.

Суть приложения: предоставление возможности пользователю прочитать структурированные тексты (будут предоставлены в нужном формате); порешать задачи (в формате: экран – задача, по нажатию на кнопку появляется отдельный экран с контрольной информацией); оставить собственные заметки в разных частях приложения, которые будут собираться в едином месте обычными заметками (просто функцией хранения введённого текста). 

Таких экранов будет около 10. Анимация и элементы дизайна – системные. Без спец. эффектов. 

На выходе необходим проект приложения, написанного с помощью Xamarin, которое будет компилироваться в приложение исполняемое на всех поддерживаемых моделях iPhone (iPhone 5S и выше). 

Следующим этапом будет сборка и отладка полученного проекта для Android. 

Прошу откликнуться примерным диапазоном цен и сроками. Учитывая общность условий, понимаю что цена будет корректироваться при получении деталей. 

Откликнувшимся предоставлю ссылку на PDF прототипа для уточнения стоимости и условий реализации.

AndroidiOS
7 лет назад
AlexanderOnSW
Александр 
40 летАрмения
14 лет в сервисе
Был
год назад
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