BoDiX

Богдан Николаев BoDiX

 
24 годаУкраина/Харьков
7 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$2
10 баллов
7 лет назад
Придумать 20 прикольных заголовков
Заказ был выполнен раньше заявленного срока. Коммуникабельность Богдана на уровне. Качество превосходное и никаких правок не потребовалось. Рекомендую!
Отличный заказчик, с которым приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад новым заказам!
Ответный отзыв
bigbird
56 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Поменять прошивку у планшета Android
Богдан оперативно разобрался в задаче, предложил простое но эффективное решение, рекомендую!
Задача поставлена чётко, было приятно сотрудничать. Рекомендую
Ответный отзыв