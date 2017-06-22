Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
7 лет назад
Заказ был выполнен раньше заявленного срока. Коммуникабельность Богдана на уровне. Качество превосходное и никаких правок не потребовалось. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, с которым приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад новым заказам!
$5
10 баллов
7 лет назад
Богдан оперативно разобрался в задаче, предложил простое но эффективное решение, рекомендую!
Ответный отзыв
Задача поставлена чётко, было приятно сотрудничать. Рекомендую