Придумать 20 прикольных заголовков

КопирайтингЗавершен10 заявок398 просмотров
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Требуется копирайтер с чувством юмора и тролинга в интернете.

Задание:

Придумать 20 заголовков к 20 изображениям и загрузить их на сайт. Обязательно знание английского языка среднего уровня, чтобы адаптировать информацию под русскоязычную аудиторию.

Чтобы определиться с исполнителем, пожалуйста, придумайте свои заголовки к этим изображениям (gif):

1) https://yapx.ru/v/Kz2

2) https://yapx.ru/v/Kz3

3) https://yapx.ru/v/Kz4

4) https://yapx.ru/v/Kz5

Оплата только: qiwi, ЯД, МТС/Билайн, Payeer

7 лет назад
Iphone5s
Дмитрий 
35 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
BoDiX
24 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
6 лет назад
$2
7 дней
Заказ был выполнен раньше заявленного срока. Коммуникабельность Богдана на уровне. Качество превосходное и никаких правок не потребовалось. Рекомендую!
Отличный заказчик, с которым приятно работать! Чётко поставленная задача и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад новым заказам!
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