Статья для Википедии

Общее ТЗ:

- нужен копирайтер с опытом написания биографических статей (о персоне), с опытом статей для Википедии

- объем текста 1-2 листа А4 12 шрифт (важно не количество текста, а качество!)

- заказ не срочный (в течение этой недели)

- необходимо созвониться с персоной по телефону (телефон или ватсап), чтобы на основании этого разговора подготовить статью! Персона находится в Москве

От копирайтера:

- предоставить примеры подобных статей

- копирайтер с опытом работы и желательно рекомендациями

- оплата по факту утверждения статьи

Бюджет по договоренности.