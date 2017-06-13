Статья для Википедии

КопирайтингЗакрыт1 заявка141 просмотр
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Общее ТЗ: 

- нужен копирайтер с опытом написания биографических статей (о персоне), с опытом статей для Википедии 

- объем текста 1-2 листа А4 12 шрифт (важно не количество текста, а качество!) 

- заказ не срочный (в течение этой недели) 

- необходимо созвониться с персоной по телефону (телефон или ватсап), чтобы на основании этого разговора подготовить статью! Персона находится в Москве 

От копирайтера: 

- предоставить примеры подобных статей 

- копирайтер с опытом работы и желательно рекомендациями 

- оплата по факту утверждения статьи 

Бюджет по договоренности.

7 лет назад
Alohaha1685
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
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