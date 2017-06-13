Статья для Википедии

Добрый день всем копирайтерам! Ищу автора для написания 300 статей для проекта медицинской тематики. Приоритет кандидатам с медицинским или околомедицинским (фармация, биология и т.д.) образованием. Статьи должны быть грамотными не только с точки зрения орфографии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Общее ТЗ:
- нужен копирайтер с опытом написания биографических статей (о персоне), с опытом статей для Википедии
- объем текста 1-2 листа А4 12 шрифт (важно не количество текста, а качество!)
- заказ не срочный (в течение этой недели)
- необходимо созвониться с персоной по телефону (телефон или ватсап), чтобы на основании этого разговора подготовить статью! Персона находится в Москве
От копирайтера:
- предоставить примеры подобных статей
- копирайтер с опытом работы и желательно рекомендациями
- оплата по факту утверждения статьи
Бюджет по договоренности.
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