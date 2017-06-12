Автор (рерайтер, копирайтер) на постоянную основу

КопирайтингЗакрыт48 заявок1314 просмотров
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Добрый день!

Ищу талантливую работоспособную девушку для публикаций статей на постоянной основе. От 25 лет. Автор/рерайтер/копирайтер на развлекательный вирусный сайт. 

Что от вас требуется: 

1) Опыт. Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом. Если есть профиль на бирже копирайтеров – это плюс. 

2) Желание работать в этой сфере (пример работы внизу) 

3) Умение гуглить, работать с фото (изменить размеры и т.п) 

4) Писать яркие, кликабельные заголовки и описания (без ошибок!) 

План работы 

1) Искать вирусные новости (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).  

2) Делаете рерайт/копирайт статей. Пишите яркий заголовок. В день нужно делать 12 статей (статьи, фотоподборки, видеоподборки) + 6 картинок (с цитатами, смешные). Объем статей будет примерно таким как у lemurov.net и vmirechudes.com 

Публикуете запись на сайт (в публикации ничего сложно нет, сайт работает на Wordpress). 

3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook – занимает 1 анонс 1-2 мин. 

Необязательное: 

1) Если вы знаете английский язык и умеете переводить/рерайтить на русский язык статьи это будет вашей заявке жирный плюс (условия оплаты в данном случае может корректироваться); 

2) Образование. Предпочтительно журналистское или филологическое. 

Пример работы у других: 

Сайты: ﻿lemurov.net/ и vmirechudes.com/ 

Их страницы на facebook ﻿www.facebook.com/lemurov.... и  www.facebook.com/vmirechu... 

Оплата 12 000 руб в мес + бонусы 

Если вас заинтересовало мое предложение, оставляйте свою заявку. 

2 этапа отбора: 

1) Тестовые задания – придумать яркие, кликабельные заголовки и описания к видео и статьям.

2) Вопросы.

7 лет назад
Trapato
Артур 
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад