Автор (рерайтер, копирайтер) на постоянную основу

Описания объектов пишем максимально полезно и информативно, грамотно и интересно. Без воды, рекламных слоганов, пафоса и патетики. Нужен не высокохудожественных стиль, а понимание того, что ищут люди и что реально важно при выборе жилья. Оплата ...
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Добрый день!
Ищу талантливую работоспособную девушку для публикаций статей на постоянной основе. От 25 лет. Автор/рерайтер/копирайтер на развлекательный вирусный сайт.
Что от вас требуется:
1) Опыт. Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом. Если есть профиль на бирже копирайтеров – это плюс.
2) Желание работать в этой сфере (пример работы внизу)
3) Умение гуглить, работать с фото (изменить размеры и т.п)
4) Писать яркие, кликабельные заголовки и описания (без ошибок!)
План работы
1) Искать вирусные новости (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).
2) Делаете рерайт/копирайт статей. Пишите яркий заголовок. В день нужно делать 12 статей (статьи, фотоподборки, видеоподборки) + 6 картинок (с цитатами, смешные). Объем статей будет примерно таким как у lemurov.net и vmirechudes.com
Публикуете запись на сайт (в публикации ничего сложно нет, сайт работает на Wordpress).
3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook – занимает 1 анонс 1-2 мин.
Необязательное:
1) Если вы знаете английский язык и умеете переводить/рерайтить на русский язык статьи это будет вашей заявке жирный плюс (условия оплаты в данном случае может корректироваться);
2) Образование. Предпочтительно журналистское или филологическое.
Пример работы у других:
Сайты: lemurov.net/ и vmirechudes.com/
Их страницы на facebook www.facebook.com/lemurov.... и www.facebook.com/vmirechu...
Оплата 12 000 руб в мес + бонусы
Если вас заинтересовало мое предложение, оставляйте свою заявку.
2 этапа отбора:
1) Тестовые задания – придумать яркие, кликабельные заголовки и описания к видео и статьям.
2) Вопросы.
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