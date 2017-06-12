Автор (рерайтер, копирайтер) на постоянную основу

Добрый день!

Ищу талантливую работоспособную девушку для публикаций статей на постоянной основе. От 25 лет. Автор/рерайтер/копирайтер на развлекательный вирусный сайт.

Что от вас требуется:

1) Опыт. Опыт работы копирайтером/рерайтером или журналистом. Если есть профиль на бирже копирайтеров – это плюс.

2) Желание работать в этой сфере (пример работы внизу)

3) Умение гуглить, работать с фото (изменить размеры и т.п)

4) Писать яркие, кликабельные заголовки и описания (без ошибок!)

План работы

1) Искать вирусные новости (делается с помощью одного сервиса – ничего сложного).

2) Делаете рерайт/копирайт статей. Пишите яркий заголовок. В день нужно делать 12 статей (статьи, фотоподборки, видеоподборки) + 6 картинок (с цитатами, смешные). Объем статей будет примерно таким как у lemurov.net и vmirechudes.com

Публикуете запись на сайт (в публикации ничего сложно нет, сайт работает на Wordpress).

3) Делаете анонс записи в нашей группе Facebook – занимает 1 анонс 1-2 мин.

Необязательное:

1) Если вы знаете английский язык и умеете переводить/рерайтить на русский язык статьи это будет вашей заявке жирный плюс (условия оплаты в данном случае может корректироваться);

2) Образование. Предпочтительно журналистское или филологическое.

Пример работы у других:

Сайты: ﻿lemurov.net/ и vmirechudes.com/

Их страницы на facebook ﻿www.facebook.com/lemurov.... и www.facebook.com/vmirechu...

Оплата 12 000 руб в мес + бонусы

Если вас заинтересовало мое предложение, оставляйте свою заявку.

2 этапа отбора:

1) Тестовые задания – придумать яркие, кликабельные заголовки и описания к видео и статьям.

2) Вопросы.