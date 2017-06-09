Добрый день,

Нужно написать контент для сайта, а именно 4 страницы:Сборные грузы, Фрахт, Для бизнеса, О компании. Каждая страница примерно от 1000

до 3000 символов, в зависимости от необходимости.

Есть примерные наброски про что необходимо писать (Просто скопированы кускамииз похожих сайтов). Нужно из всех этих набросков и тафтологий создать красивый и

продающий контент. Тема сайта - доставка товаров из ОАЭ в Украину.

Текст должен быть уникален, а также адаптирован на ключевыйзапросы по даной теме.

Хотелось бы узнать цену, и необходимое время.