250 статей - обзоров нужно написать для наполнения сайта

КопирайтингЗакрыт34 заявки393 просмотра
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В среднем одна статья 7-8к. Цена 50/1000. 

Тематика не запрещенная, не сложная. 

Стиль - человеческий, от 1 лица)

Есть конкретное ТЗ с предлагаемой структурой (предоставим выбранному исполнтелю).

Важно вникнуть в требования и не лениться)

7 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
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