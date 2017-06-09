Подробная постановка задач в прикреплённом файле.
Нужен автор для написания 260 описаний жилых комплексов (Недвижимость)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описания объектов пишем максимально полезно и информативно, грамотно и интересно. Без воды, рекламных слоганов, пафоса и патетики. Нужен не высокохудожественных стиль, а понимание того, что ищут люди и что реально важно при выборе жилья. Оплата 70 руб/1000 збп
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