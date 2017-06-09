Нужно сделать описание для нижнего белья, по фото. Не просто описание,а истории придумывать , интересные . прикрепила пример как нужно мне (но нужно лучше этого ) и фото белья на которое нужно писать.Это первое задание оно будет тестовым. Далее уже если понравится будут большие объемы. каждый месяц. Интересно сотрудничество на постоянной основе. Где же ты мой креативщик)))))