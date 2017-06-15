Написание статей для сайта натяжных потолков

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Текст должен быть разбит подзаголовками.
Уникальность текста 90% и выше.
Всего надо будет сделать для начала 20 статей.
Исполнителю/кандидату предоставлю ссылку на сайт.
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