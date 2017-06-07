Копирайтинг статей для блога на мебельную тематику

Здравствуйте.

Для сотрудничества ищем Копирайтера, который умеет писать интересные, содержательные тексты для людей и обзоры (4-6 т. знаков) на мебельную тематику, дизайн, интерьер, домашний уют для блога при брендовом мебельном интернет-магазине -https://brw.dp.ua/info/blog .

Обязательное условие - это опыт работы в мебельной тематике, понимание терминов и интерес в том, что пишите.

Присылайте пожалуйста примеры подобных статей написанных вами!

ТЗ будет к каждой статье с перечнем ключевых слов и фраз и их частотностью в тексте.

Спасибо за интерес к нашему предложению.