Написать новость на тему налоги, контрагенты

Нужно много статей на тему криптовалют. Что такое криптовалюты, как заработать и тд. Объем одной статьи от 5 тыс знаков. Просьба откликнуться тех копирайтеров, которые разбираются в этой тематике.
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все вводные дам и обрисую
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