Написание статей, тема интернет маркетинг.

КопирайтингЗакрыт7 заявок143 просмотра
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Важно быть в теме современного ИМ, понимание работы отделов продаж, составление бизнес процессов, систематизации и автоматизации бизнеса, понимание работы срм систем, телефонии, аналитических сервисов

Темы:

Разработка стратегии продвижения проекта

Создание продающего сайта

Поисковое продвижение

Контекстная реклама

SMM

Контент маркетинг

Лидогенерация

Емейл маркетинг

Аналитика

Разработка системы работы отдела продаж

Настройка бизнес процессов отдела продаж

Сценарии (скрипты)

Лид менеджмент

CRM

Коллтрекинг

Аналитика

Написание статей
7 лет назад
55680458
Сергей 
50 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
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