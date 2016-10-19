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- Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужна концепция производства, техническое задание и чертежи для производства детали. Деталь будет использоваться как элемент поворота для построения подвесного пути.Машиностроение4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Тема Здоровое питание и похудениеСоциальные сети (SMM и SMO)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
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Настроить Битрикс 24 для компании. Киев.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Важно быть в теме современного ИМ, понимание работы отделов продаж, составление бизнес процессов, систематизации и автоматизации бизнеса, понимание работы срм систем, телефонии, аналитических сервисов Темы: Разработка стратегии продвижения проекта ...Копирайтинг7 заявокЗакрыт8 лет назад
Оптимизация и продвижение сайтаПоисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Тематика трудоустройство. Преимущественно рерайт. Нужно будет перевести тексты с одного- двух польских сайтов, потом из них скомпоновать тексты на новый сайт. Написать два письма обращения к польским партнерам.Копирайтинг3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сайт на джумле.Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать мобильную версию сайта polotv.in.uaHTML-верстка23 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте нужно продвижения в инст. курсов по видеосьемке.Социальные сети (SMM и SMO)10 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Нужен дизайн лендинга веб-студии. По его дизайну и качеству будут судить о наших возможностях на максимуме. Дизайн хотим сделать по мотивам фильма ...Дизайн сайтов23 заявкиЗакрыт9 лет назад