Сделать мобильную версию сайта

Настройка ЧПУ На сайте на страницах фильтров, сортировки и пагинации используются недопустимые параметры в URL (=,?_&). Необходимо их убрать. Например: http://vitex.in.ua/cat/kraski/metall/dlya-goryachix-trub[b]?filter_[/b]usloviya-ekspluatacii[b]=[/b]nagrev-priborov[b],[/b]dlya-ekstremalnyx-pogodnyx-uslovij http://vitex.in.ua/cat/kraski[b]?filter_[/b]stepen-glyanca[b]=[/b]glyancevaya[b]&filter_[/b]poverxnost[b]=[/b]dlya-zabora Допустимые символы в URL: цифры [0-9], латиница в нижнем регистре [a-z], точка [.], слеш [/], дефис [-] Необходимо заменить символы в формирующихся ...
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