CMS Webasyst: Внедрение редизайна

Необходимо внедрить редизайн главной страницы сайта. На внутренних страницах основное поле для информации остается прежним, обновленными должны быть шапка, футер и левое меню каталога.

Сайт:

http://tutkamin.ru/

Дизайн:

https://cloud.mail.ru/files/5D61A03E52DD41A08BB14B2C51ACDD07/

Оплата - предпочтительно на Вебмани, ТОЛЬКО в рублях и после выполнения задания (можно поэтапно).

В заявках просьба указывать степень знакомства с данной цмс и Вашу стоимость работы.