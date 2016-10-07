Адаптивная версия сайта

Нужно сверстать сайт-каталог, и привязать его к cms Joomla. Пример сайта http://m-chel.ru/. Должны быть прописаны заголовки h1-h4 Кроссбраузерность, корректное отображение на телефонах и планшетах, адаптации не будет. Прописаны Урлы, настроены ховеры. Высокая скорость загрузки сайта(не ниже 85 через сервис гугла). Дизайн ...