Адаптивная версия сайта

HTML-версткаЗавершен9 заявок358 просмотров
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Есть сайт karkasblog.ru

Необходимо сделать адаптивную верстку. Сейчас есть версия для десктопа и мобильная версия.

Страницы шаблонов, которые необходимо адаптировать:

главная

статьи, пример:  http://karkasblog.ru/materials/otdelka-karkasnogo-doma-snaruzhi.html

рубрики, пример: http://karkasblog.ru/building

страницы, пример: http://karkasblog.ru/kontakty и http://karkasblog.ru/vopros-ekspertu

рубрика компаний: http://karkasblog.ru/company

компании: http://karkasblog.ru/company/dom-i-ko

рубрика компаний: http://karkasblog.ru/project

проекты домов: http://karkasblog.ru/project/byudzhetnyj-odnoetazhnyj-dom

Бюджет ограничен, в первую очередь буду смотреть на цену, потом на отзывы по выполненным заказам.

7 лет назад
wnonamew
Жанибек 
38 летКазахстан
14 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
rudants
Антон 
26 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$35
3 дня
Антон профессионально справился с задачей, были небольшие замечания с моей стороны, которые Антон быстро решил. Рекомендую к сотрудничеству!
Жанибек проявил себя как адекватный заказчик, который понимает чего хочет. Рекомендую!
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