Дизайн и верстка адаптивного сайта

Требуется верстальщик с большим опытом верстки под WordPress. О проекте: 1) Сейчас делается редизайн многостраничного сайта. Это все нужно сверстать (все страницы). 2) 1 страница уже сверстана – в нее нужно будет внести правки (что верстальщик не доделал) ...