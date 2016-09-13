Дизайн и верстка адаптивного сайта

HTML-версткаЗакрыт8 заявок225 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу исполнителя на создание корпоративного дизайна, и верстку сайта по созданному шаблону.

Указывайте расценки сразу, без цен сразу в бан.

7 лет назад
komivlad
Михаил 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Редизайн HTML описания eBay под мобильные устройства

    Добрый День господа фрилансеры! Есть магазин на eBay. Вот пример товара: [url=http://www.ebay.de/itm/121736757269]aztaka[/url]. Необходимо переверстать описание товара. То есть чтоб товар отображался на смартфонах НЕ как уменьшенная копия полного описания. Необходимо сделать текст более разборчивым на маленьких экранах без ...

    HTML
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Модификация шаблона WordPress

    $30

    Сайт [url=http://wikigrib.ru/]http://wikigrib.ru/.[/url] На сайте включено кеширование (WP Super Cache) Задачи: 1) Форма комментариев:  a) Настроить вывод формы через стандартную функцию comment_form($args, $post-&gt;ID); При этом, сохранив её текущие (изменяемые в зависимости от раздела) поля и заголовки. (это необходимо для работы некоторых ...

    WordPress
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта и наполнение сайта

    $23

    Имеется верстка сайта, но к сожалению предыдущий исполнитель подошел к данному проекту очень безответственно и сайт сверстал просто "безобразно" в связи с этим возникла необходимость верстальщика, которые сможет исправить данную верстку и наполнить сайт информацией, ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта

    Нужно сделать верстку сайта под CMS Simpla. Главная + 6 внутренних страниц сайта. Шаблон дизайна главной страницы: [url=http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg]http://s013.radikal.ru/i322/1606/39/1017a908346e.jpg[/url] Нужно сделать ховеры. Интеграция в CMS Simpla, полная адаптивность сайта.

    Верстка сайта
    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Адаптировать два сайта под мобильные устройства.

    Есть два сайта http://mercedesblack.ru/ http://love-avto.ru/ Необходимо переделать вёрстку по стандартам responsive и обеспечить удобную работу с сайтов с мобильников и планшетов. В данный момент вёрстка сдалана на таблицах.

    HTML-верстка19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Требуется верстка сайта и реализация на Joomla 2.5

    Требуется сверстать сайт и реализовать на Joomla 2.5 Подробное ТЗ с описанием всех функций  заинтересованному исполнителю. Верстка адаптивная. [u]https://yadi.sk/d/5pwdCVM9usGaB[/u]- ссылка на макет. Указывайте стоимость и сроки.

    Верстка сайтаJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Порезка 1 страницы

    $10

    просто НТМЛ-верстка 1dolomit.ru/gen.psd Порезка  в дивах, со стилями,  в шапке и подвале текст текстом!, совместимость со основными/стандартными версиями основных браузеров, все картинки в шапке по отдельности (что бы можно было типа банерообменки запустить), дизайн 1024-780 с ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Верстка сайта на WordPress

    $60

    Требуется верстальщик с большим опытом верстки под WordPress. О проекте: 1) Сейчас делается редизайн многостраничного сайта. Это все нужно сверстать (все страницы). 2) 1 страница уже сверстана – в нее нужно будет внести правки (что верстальщик не доделал) ...

    WordPressВерстка сайта
    HTML-верстка7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • HTML верстальщик удаленно

    Web студия ищет html верстальщика для постоянного сотрудничества. [b]НА ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ[/b] [b]НАЛИЧИЕ ПОРТФОЛИО - ОБЯЗАТЕЛЬНО Вхождение в ТОП - 100 лучших Желательно[/b] Мы занимаемся созданием и поддержкой интернет магазинов на платформе Insales.  Мы ищем специалистов на постоянную удаленную ...

    HTML
    HTML-верстка20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад