Верстка сайта на WordPress

Добрый День господа фрилансеры! Есть магазин на eBay. Вот пример товара: [url=http://www.ebay.de/itm/121736757269]aztaka[/url]. Необходимо переверстать описание товара. То есть чтоб товар отображался на смартфонах НЕ как уменьшенная копия полного описания. Необходимо сделать текст более разборчивым на маленьких экранах без ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется верстальщик с большим опытом верстки под WordPress.
О проекте:
1) Сейчас делается редизайн многостраничного сайта. Это все нужно сверстать (все страницы).
2) 1 страница уже сверстана – в нее нужно будет внести правки (что верстальщик не доделал) – с этого начнем работу.
3) Верстка кроссбраузерная, адаптивная (дизайн под планшеты и смартфоны предоставлю).
4) Сконфигурировать админку, чтобы можно было легко и понятно управлять контентом страниц - это потом, на десерт.
С меня – подробное ТЗ и плотный контакт во время работы. Своевременная оплата без задержек.
С вас – четкое соблюдение ТЗ, и сроков (к срокам особо строгое требование).
Кто заинтересован – опишите кратко и по сути свой опыт с WP, что умеете (html, css, js, ajax, php, настройка гео-локации и пр.).
Бюджет указываю чтобы был понятен порядок оплаты за 1 сверстанную с нуля страницу.
Подробности проекта кандидатам.
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