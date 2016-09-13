Верстка сайта на WordPress

Требуется верстальщик с большим опытом верстки под WordPress.

О проекте:

1) Сейчас делается редизайн многостраничного сайта. Это все нужно сверстать (все страницы).

2) 1 страница уже сверстана – в нее нужно будет внести правки (что верстальщик не доделал) – с этого начнем работу.

3) Верстка кроссбраузерная, адаптивная (дизайн под планшеты и смартфоны предоставлю).

4) Сконфигурировать админку, чтобы можно было легко и понятно управлять контентом страниц - это потом, на десерт.

С меня – подробное ТЗ и плотный контакт во время работы. Своевременная оплата без задержек.

С вас – четкое соблюдение ТЗ, и сроков (к срокам особо строгое требование).

Кто заинтересован – опишите кратко и по сути свой опыт с WP, что умеете (html, css, js, ajax, php, настройка гео-локации и пр.).

Бюджет указываю чтобы был понятен порядок оплаты за 1 сверстанную с нуля страницу.

Подробности проекта кандидатам.