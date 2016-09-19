Адаптивная верстка (такси)

Необходимо сделать правки на лендинге, в основном по верстке:1) когда жмешь кнопку "отправить заявку" сверху справа http://joxi.ru/L213wNH6YGzdrX - появляется окно, и когда там печатаешь, буквы которые там были не пропадают https://monosnap.com/file/AKmz5nE8NhYkiQ7SmPf3WF2cnhOy0w2) http://joxi.ru/BA0aw8TBel1Bry - здесь меняем ...