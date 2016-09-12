Сверстать страницу сайта.

В вк есть группа концертной площадки и ресторана https://vk.com/pub_brugge Она представляет собой хлам репостов анонсов афиш, хотелось бы окультурить этот паблик Требуется сделать вики-меню (чтобы хорошо было сверстано и для мобил и для десктопа) с основной полезной информацией ...