Новое меню на сайте

HTML-версткаЗавершен5 заявок283 просмотра
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Необходимо заменить старое меню на сайте новым. 

В новом меню должна остаться загрузка последних 20 новостей по AJAX запросу (эта функция сейчас доступна в старом меню) 

Новое меню должно иметь следующий вид:  http://screenshot.net/vnrkmiw при скроле оно должно уменьшаться – но оставаться вверху страницы 

Сайт на Wordpress 

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
VasylZhd
37 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Исполнитель быстро справился с поставленными задачами. Видно, что умеет. Делает всё без лишних вопросов. Чётко.
Алексей дал понятное задание, был всегда на связи, оплату осуществил вовремя. Всем рекомендую!
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