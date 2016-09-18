Сделать ВикиМеню для группы в ВК

Требуются знания: JavaScript, jQuery, HTML, CSS. движок OpenCart 1.5 Подробности в техническом задании в файле (в Приложении)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В вк есть группа концертной площадки и ресторана https://vk.com/pub_brugge
Она представляет собой хлам репостов анонсов афиш, хотелось бы окультурить этот паблик
Требуется сделать вики-меню (чтобы хорошо было сверстано и для мобил и для десктопа) с основной полезной информацией для пользователей
- афиша мероприятий ближайших с ссылками на описания
- меню паба
- как нас найти (адрес, транспорт)
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Доброй ночи!) Дорогие друзья, есть сверстанный дизайн сайта, нужно натянуть его на Joomla. Сроки 1 день. Подробности напишу исполнителю.Завершен7 лет назад