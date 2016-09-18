Сделать ВикиМеню для группы в ВК

HTML-версткаЗавершен5 заявок184 просмотра
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В вк есть группа концертной площадки и ресторана https://vk.com/pub_brugge

Она представляет собой хлам репостов анонсов афиш, хотелось бы окультурить этот паблик

Требуется сделать вики-меню (чтобы хорошо было сверстано и для мобил и для десктопа)  с основной полезной информацией для пользователей

- афиша мероприятий ближайших с ссылками на описания

- меню паба

- как нас найти (адрес, транспорт) 

7 лет назад
Polazhenko
42 годаБеларусь
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
snapacer
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$8
3 дня
Выполнил быстрей заявленного срока, аккуратно, вовремя, внёс пару правок после сдачи проекта, консультировал по делу, спасибо.
Отличный заказчик, грамотное ТЗ, оплата в срок, рекомендую как качественного заказчика!
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