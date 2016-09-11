Кроссбраузерность и адаптация сайта для мобильных устройств

Нужно, чтоб сайт нормально открывался в мобильных устройства так как сейчас он отображается на виндовсе.

Потому что сейчас на мобильном устройстве он открывается некорректно (пример во вложении).

Делал проверку на этом сайте: http://quirktools.com/screenfly/

В Общем нужно произвести проверку на адаптивность во всех браузерах и мобильных гаджетах, чтоб везде отображалось отлично.

Сайт на движке webasyst shop-script

Сайт: http://tehnovygoda.com.ua