Сделать адаптив для 2х страничек

Нужно сверстать страницы в адаптивный дизайн

Нужно всего 2 странички обьявлений

Футер и хидер уже сверстаны – их немного подправить чтобы не прыгали при переходе от разрешений браузера.

http://agronationale.ru/f/

http://city-kudinovo.agronationale.ru/machine/143624-kletki_dlya_krolikov_poilki_bunkernyie_kormushki

И также подправить чтобы не ругался гугел на видимое содержание https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fagronationale.ru%2Fevents%2F&tab=desktop

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