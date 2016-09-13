Требуются создатели адаптивных дешевых сайтов-визиток и лэндингов

Требуется создатели адаптивных дешевых сайтов-визиток и лэндингов!

Для проекта "Сайт за 1000 руб с доменом .ru в подарок" требуются верстальщики.

Суть проекта:

Мы делаем рекламу "Сайт за 1000 руб с доменом .ru в подарок".

Вы создаете симпатичный шаблонный адаптивный сайт за 3 часа без наворотов и хитростей (до 6 страниц), отправляете нам исходники и получаете за это 500р, остальные 500р - наши расходы на домен и хостинг и наш бонус за клиента.

Ждем ваши портфолио!