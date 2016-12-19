Верстка простой странички

Доброго времени суток! Нужен верстальщик с Украины! Желательно с Харькова! С хорошим опытом работы! Такой сайт http://arch-obraztsov.com/ не должен быть проблемой. Т.к. работа есть, и ее нужно делать, а постоянно искать кого-то где... ловить в скайпе... проблема. Нужен ...