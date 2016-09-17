Сверстать Landing Page на Bootstrap 3

HTML-версткаЗавершен16 заявок367 просмотров
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Сверстать 1 страницу Landing Page.

Для ознакомления Landing прикриплен к проекту.

Подробное ТЗ сброшу в личку.

Требования к верстке.

1. Общие требования к верстке пристёгнуты к письму Верстка-БТ.docx

2. Сверстанный макет должен проходить валидацию HTML на https://validator.w3.org/

3. Проходить валидацию CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/

4. Должна использоваться "резиновая сетка макета" Bootstrap.

5. Сверстанный макет должен корректно отображаться на всех устройствах (смартфоны - Android и Mac, планшеты - Android и Mac, большие дисплеи): 

Большие дисплеи - 1200px 

По умолчанию - 980px  

Портретные планшеты - 768px 

Смартфоны - 480px 

6. Верстка не должна ломаться при переполнении контента. 

7. Все CSS и JS должны быть в отдельных файлах. ВНИМАНИЕ! Общие требования просьба читать, т.к. работа будет приниматься по Общим Требованиям + Подробным, которые сброшу в личку.

Пример верстки, то как это должно быть сверстаноLanding Page: http://affapress.com/templates/conversi_professional_conversion_landing_page/html/stretched/header_1/index.html

Оплата проекта только после его выполнения!

Просьба заявки размещать с портфолио вёрстанных макетов.

Bootstrap
7 лет назад
suvorov-alex
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vmanohin
Виталий 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$60
4 дня
Работа выполнена идеально! Не к чему даже придраться. Сделаны хотелки, которых не было в ТЗ. Одним словом рекомендую!
Понравился грамотный подход Александра к делу. Было очень комфортно работать. Рекомендую как грамотного и приятного в общении заказчика!
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