Сверстать Landing Page на Bootstrap 3

Нужно сверстать корпоративный сайт, и привязать cms Joomla, желательно 3.48. Есть макет сайта в psd. Всего необходимо сверстать 14 страниц. Из необходимого функционала: 1) Формы обратной связи, с которых информация должна отправляться на почту, 2) Яндекс карта с адресом офиса 3) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сверстать 1 страницу Landing Page.
Для ознакомления Landing прикриплен к проекту.
Подробное ТЗ сброшу в личку.
Требования к верстке.
1. Общие требования к верстке пристёгнуты к письму Верстка-БТ.docx
2. Сверстанный макет должен проходить валидацию HTML на https://validator.w3.org/
3. Проходить валидацию CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/
4. Должна использоваться "резиновая сетка макета" Bootstrap.
5. Сверстанный макет должен корректно отображаться на всех устройствах (смартфоны - Android и Mac, планшеты - Android и Mac, большие дисплеи):
Большие дисплеи - 1200px
По умолчанию - 980px
Портретные планшеты - 768px
Смартфоны - 480px
6. Верстка не должна ломаться при переполнении контента.
7. Все CSS и JS должны быть в отдельных файлах. ВНИМАНИЕ! Общие требования просьба читать, т.к. работа будет приниматься по Общим Требованиям + Подробным, которые сброшу в личку.
Пример верстки, то как это должно быть сверстаноLanding Page: http://affapress.com/templates/conversi_professional_conversion_landing_page/html/stretched/header_1/index.html
Оплата проекта только после его выполнения!
Просьба заявки размещать с портфолио вёрстанных макетов.
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