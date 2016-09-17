Сверстать Landing Page на Bootstrap 3

Сверстать 1 страницу Landing Page.

Для ознакомления Landing прикриплен к проекту.

Подробное ТЗ сброшу в личку.

Требования к верстке.

1. Общие требования к верстке пристёгнуты к письму Верстка-БТ.docx

2. Сверстанный макет должен проходить валидацию HTML на https://validator.w3.org/

3. Проходить валидацию CSS https://jigsaw.w3.org/css-validator/

4. Должна использоваться "резиновая сетка макета" Bootstrap.

5. Сверстанный макет должен корректно отображаться на всех устройствах (смартфоны - Android и Mac, планшеты - Android и Mac, большие дисплеи):

Большие дисплеи - 1200px

По умолчанию - 980px

Портретные планшеты - 768px

Смартфоны - 480px

6. Верстка не должна ломаться при переполнении контента.

7. Все CSS и JS должны быть в отдельных файлах. ВНИМАНИЕ! Общие требования просьба читать, т.к. работа будет приниматься по Общим Требованиям + Подробным, которые сброшу в личку.

Пример верстки, то как это должно быть сверстаноLanding Page: http://affapress.com/templates/conversi_professional_conversion_landing_page/html/stretched/header_1/index.html

Оплата проекта только после его выполнения!

Просьба заявки размещать с портфолио вёрстанных макетов.