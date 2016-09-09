Сверстать простые страницы и натянуть на wordpress

Задача в целом: делаем копию сайта samsan.org и вешаем на домен samsan.com.ru на систему управления wordpress.

По сути: верстка с готового сайта и натяжка на wordpress. Wordpress на хостинг поставили, структуру на сайте подготовили. Наполнять ничего не надо.

Требования: Верстка должна быть адаптивной, валидной, не таблицами ).

1. Верстаем главную страницу http://samsan.org/ (c правками, см макет)

2. Верстаем страницу категории http://samsan.org/catalog/ (шаблон 1)

3. Верстаем карточку товара http://samsan.org/catalog/vibroplity/vibroplita-pc-152/(это пост) (шаблон 2)

4. Верстаем текстовую страницу http://samsan.org/servis/ (шаблон 3)

Рассматриваем отклики с ценой и срокам. Есть есть вопросы - пишите, отвечу.