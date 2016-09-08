Натянуть дизайн

HTML-версткаЗакрыт10 заявок282 просмотра
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Доделать верстку для страниц интернет-магазина. Часть работ уже сделана. Сайт состоит из php файлов, админки нет. 

  • Сделать обновление дизайна для таких страниц (страницы которые есть на старом дизайне и которые нужно перенести с weu.com.ua)
    • Главная - есть отдельный дизайн (сделано на 90%)
    • Каталог - стандартный шаблон (не сделано)
    • Цены - стандартный шаблон
    • Доставка -  стандартный шаблон
    • Страница товаров
    • 404
  • Сделать натяжку шаблона для блога на ВП

    • главная блога
    • страница записей
    • 404
  • Сделать адаптивную верстку для выше указанных страниц (дизайн отрисован)
Вот что уже сделано:

http://goo.gl/qNYdEL

Сам сайт:

http://goo.gl/Ioh1FU

7 лет назад
vojack01
Артем 
36 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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