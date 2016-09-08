Требуется верстка и интеграция макетов в Битрикс

День добрый. Нужно сверстать лендинг страницу с формой отправки заявки по готовому дизайну. После нажатия кнопки отправки заявки должно прийти письмо на почту админа, а на лендинге отобразиться сообщение с благодарностью и автоматический переход на регистрацию на ...