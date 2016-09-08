Требуется верстка и интеграция макетов в Битрикс

HTML-версткаЗакрыт4 заявки184 просмотра
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Приветствую.

Требуется верстка (без адаптации) и интеграция в 1C Bitrix

Макеты предоставлю лично.

Пишите Ваши цены и примерные сроки работ.

7 лет назад
akernel
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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