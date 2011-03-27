akernel

Артем akernel

 
34 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Качественная разработка сайтов, администрирование серверов и продвижение.

15 лет стажа веб-разработки;

Более 12 лет администрирования IT;

Более 10 лет SEO-продвижения и контекстной рекламы в Я/G.

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⌚ Чем я занимаюсь?

☑ Очистка сайта от вирусов и вредоносного кода;

☑ Восстановление работоспособности сайта после взлома;

☑ Настройка серверов и защита от взлома;

☑ Обслуживание 1С:Предприятие, установка, настройка.

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Хобби: теннис, футбол, баскетбол. А также музыка, кино.

Мои положительные качества: Прямолинейный, ответственный, уравновешенный, грамотный, перфекционист.

Без предоплаты не работаю - это мой закон, мое правило. "Утром деньги - вечером стулья" (х/ф "12 стульев").

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Отзывы заказчиков
smokeden
Денис 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$1000
10 баллов
12 лет назад
Сайт под ключ + инет-магазин
Отличная работа без нареканий. Со сроками и условиями заминок не было.
приятно работать с Денисом. все четко.
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yad0ff
Максим 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$100
0 баллов
12 лет назад
Верстка сайта
Исполнитель косячный. 1) Срок из 3-5 дней затянулся до 3 недель почти. 2) Это не конечный исполнитель, а лишь "представитель верстальщика", что обуславливает цену, качество и скорость работы. 3) По верстке на протяжении всего "сотрудничества" были косяки, кои остались и после сдачи работы. По итогу: сорванные сроки, потерянные нервы и посредственно выполненная работа. Не советую работать с данным человеком.
fenux
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Модуль обратной связи (заявка)
Отлично справился с работой
как всегда все четко.
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fenux
29 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$230
10 баллов
13 лет назад
Создание дизайна на Joomla
Отличный исполнитель.Всегда на связи, сам предлагает доработки и улучшения - при этом ценовая категория остаётся не изменной.Работа выполнена в срок.Было приятно иметь дело с опытным сотудником, строю планы на дальнейшее сотрудничество. P.s. Иногда в тени скрываются мастера своего дела.Рекомендую!
все четко.
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