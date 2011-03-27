Исполнитель косячный. 1) Срок из 3-5 дней затянулся до 3 недель почти. 2) Это не конечный исполнитель, а лишь "представитель верстальщика", что обуславливает цену, качество и скорость работы. 3) По верстке на протяжении всего "сотрудничества" были косяки, кои остались и после сдачи работы. По итогу: сорванные сроки, потерянные нервы и посредственно выполненная работа. Не советую работать с данным человеком.