Качественная разработка сайтов, администрирование серверов и продвижение.
15 лет стажа веб-разработки;
Более 12 лет администрирования IT;
Более 10 лет SEO-продвижения и контекстной рекламы в Я/G.
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⌚ Чем я занимаюсь?
☑ Очистка сайта от вирусов и вредоносного кода;
☑ Восстановление работоспособности сайта после взлома;
☑ Настройка серверов и защита от взлома;
☑ Обслуживание 1С:Предприятие, установка, настройка.
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Хобби: теннис, футбол, баскетбол. А также музыка, кино.
Мои положительные качества: Прямолинейный, ответственный, уравновешенный, грамотный, перфекционист.
Без предоплаты не работаю - это мой закон, мое правило. "Утром деньги - вечером стулья" (х/ф "12 стульев").
Я против войны в Украине!
Портфолио
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- Визитка для masterok-msk.ru369 просмотров
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- Мастер на час229 просмотров
Отзывы заказчиков
$1000
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа без нареканий. Со сроками и условиями заминок не было.
Ответный отзыв
приятно работать с Денисом. все четко.
$100
0 баллов
12 лет назад
Исполнитель косячный. 1) Срок из 3-5 дней затянулся до 3 недель почти. 2) Это не конечный исполнитель, а лишь "представитель верстальщика", что обуславливает цену, качество и скорость работы. 3) По верстке на протяжении всего "сотрудничества" были косяки, кои остались и после сдачи работы. По итогу: сорванные сроки, потерянные нервы и посредственно выполненная работа. Не советую работать с данным человеком.
$17
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился с работой
Ответный отзыв
как всегда все четко.
$230
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель.Всегда на связи, сам предлагает доработки и улучшения - при этом ценовая категория остаётся не изменной.Работа выполнена в срок.Было приятно иметь дело с опытным сотудником, строю планы на дальнейшее сотрудничество. P.s. Иногда в тени скрываются мастера своего дела.Рекомендую!
Ответный отзыв
все четко.