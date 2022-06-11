T0mmy

Артём T0mmy

 
32 годаРоссия/Краснодар
6 лет на фриланс-бирже
Был
месяц назад

Привет, меня зовут Артём.

Сразу к делу:

  • Копирайтер (8+ лет опыта) и SEO-оптимизатор (1.5 года опыта)
  • Автор компьютерного блога IT-doc.info (средняя посещаемость ~15000 чел/сутки)
  • 80% клиентов – владельцы интернет-магазинов

Пишу тексты, которые нравятся:

  • Пользователям. Качественный контент: краткий, информативный, на понятном целевой аудитории языке.
  • Поисковикам. Высокие позиции, целевой трафик, хорошая конверсия.
  • Заказчикам. Конечная цель текста – заменить 10 менеджеров и продавать 24/7.

Типы контента:

  • Тексты для интернет-магазинов (описание товаров, категории, статьи в блог)
  • SEO / LSI-копирайтинг
  • Рерайт
  • Продающие тексты
  • Написание обзоров, рейтингов, ТОПов, лонгридов

Доп. услуга – публикация статей на сайте заказчика.

Любимые тематики:

  • SEO-продвижение
  • Компьютеры (железо + софт + всевозможные «советы для чайников»)
  • Сайтостроение (домены, хостинг, выбор CMS и т.д.)
  • Климатическая, вентиляционная и отопительная техника
  • Фильтры для очистки воды

Пару фактов обо мне:

  • Знание SEO-оптимизации, основ маркетинга
  • Работа в тандеме (самые эффективные тексты получаются при совместной работе с заказчиком / представителем со стороны заказчика)
  • Пунктуальность (всегда соблюдаю сроки)
  • Неконфликтность (спокойно реагирую на замечания, по требованию – вношу правки)
  • Грамотность
  • Коммуникабельность

Буду рад помочь, обращайтесь!

Статьи для сайтаLSI-копирайтингЛонгридSEO-оптимизация
Отзывы заказчиков
akernel
Артем 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
$2
10 баллов
2 года назад
Написание SEO-текстов
Артем хорошо пишет. Во время. Качественно. Рекомендую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата почти сразу же.
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