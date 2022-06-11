Привет, меня зовут Артём. Сразу к делу: Копирайтер (8+ лет опыта) и SEO-оптимизатор (1.5 года опыта)

Автор компьютерного блога IT-doc.info (средняя посещаемость ~15000 чел/сутки)

80% клиентов – владельцы интернет-магазинов Пишу тексты, которые нравятся: Пользователям. Качественный контент: краткий, информативный, на понятном целевой аудитории языке.

Качественный контент: краткий, информативный, на понятном целевой аудитории языке. Поисковикам. Высокие позиции, целевой трафик, хорошая конверсия.

Высокие позиции, целевой трафик, хорошая конверсия. Заказчикам. Конечная цель текста – заменить 10 менеджеров и продавать 24/7. Типы контента: Тексты для интернет-магазинов (описание товаров, категории, статьи в блог)

SEO / LSI-копирайтинг

Рерайт

Продающие тексты

Написание обзоров, рейтингов, ТОПов, лонгридов Доп. услуга – публикация статей на сайте заказчика. Любимые тематики: SEO-продвижение

Компьютеры (железо + софт + всевозможные «советы для чайников»)

Сайтостроение (домены, хостинг, выбор CMS и т.д.)

Климатическая, вентиляционная и отопительная техника

Фильтры для очистки воды Пару фактов обо мне: Знание SEO-оптимизации, основ маркетинга

Работа в тандеме (самые эффективные тексты получаются при совместной работе с заказчиком / представителем со стороны заказчика)

Пунктуальность (всегда соблюдаю сроки)

Неконфликтность (спокойно реагирую на замечания, по требованию – вношу правки)

Грамотность

Коммуникабельность Буду рад помочь, обращайтесь! Статьи для сайтаLSI-копирайтингЛонгридSEO-оптимизация

Я против войны в Украине !