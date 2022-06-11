Привет, меня зовут Артём.
Сразу к делу:
- Копирайтер (8+ лет опыта) и SEO-оптимизатор (1.5 года опыта)
- Автор компьютерного блога IT-doc.info (средняя посещаемость ~15000 чел/сутки)
- 80% клиентов – владельцы интернет-магазинов
Пишу тексты, которые нравятся:
- Пользователям. Качественный контент: краткий, информативный, на понятном целевой аудитории языке.
- Поисковикам. Высокие позиции, целевой трафик, хорошая конверсия.
- Заказчикам. Конечная цель текста – заменить 10 менеджеров и продавать 24/7.
Типы контента:
- Тексты для интернет-магазинов (описание товаров, категории, статьи в блог)
- SEO / LSI-копирайтинг
- Рерайт
- Продающие тексты
- Написание обзоров, рейтингов, ТОПов, лонгридов
Доп. услуга – публикация статей на сайте заказчика.
Любимые тематики:
- SEO-продвижение
- Компьютеры (железо + софт + всевозможные «советы для чайников»)
- Сайтостроение (домены, хостинг, выбор CMS и т.д.)
- Климатическая, вентиляционная и отопительная техника
- Фильтры для очистки воды
Пару фактов обо мне:
- Знание SEO-оптимизации, основ маркетинга
- Работа в тандеме (самые эффективные тексты получаются при совместной работе с заказчиком / представителем со стороны заказчика)
- Пунктуальность (всегда соблюдаю сроки)
- Неконфликтность (спокойно реагирую на замечания, по требованию – вношу правки)
- Грамотность
- Коммуникабельность
Буду рад помочь, обращайтесь!
Я против войны в Украине!
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
2 года назад
Артем хорошо пишет. Во время. Качественно. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата почти сразу же.