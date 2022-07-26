Разработайте простую учётную систему в 1С, включающую подсистемы, справочники, документы и обработки. Программа должна обрабатывать ошибки ввода и использовать процедуры, функции, арифметические операции, конкатенацию строк и работу с датами. Примером может быть система для выдачи билетов в кинотеатре с соответствующими справочниками и документами.