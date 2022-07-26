Интеграция верстки в 1с-битрикс (магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка475 просмотров

Требуется интеграция готовой верстки (адаптивной) в 1с-битрикс магазин.

Верстка с использованием webpack (scss).

Дизайн-студии не интересуют.

Знаю расценки на работы, потому прошу указывать свои работы (в плане интеграций, верстки и работ с 1с-битрикс не ниже "малый бизнес").

Спасибо.

SCSS
3 года назад
akernel
Артем 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Евгений
 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
19 часов назад
148 отзывов
3 года назад

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