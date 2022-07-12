Создать простую учётную систему.

В учетной системе должны быть использованы следующие объекты системы:

- подсистемы;

- справочники;

- документы;

- обработки;

- общие модули;

При ошибочном вводе данных выводится сообщение пользователю.

В программном коде следует использовать следующие конструкции:

- процедуры;

- функции;

- арифметические операции (сложение, деление, умножение, вычитание);

- конкатенация строк;

- сложение дат.

Пример (Студенту необходимо придумать СВОЮ учётную систему. Не такую как пример):

Создать учетную систему для выдачи билетов на сеанс в кинотеатре.

В справочнике "фильмы" хранится информация о фильме и времени начала фильма.

В справочнике посетители хранится информация о ФИО посетителя.

В документе отражается информация о фильме, количестве проданных билетов и посетителе.

В момент выбора информации о фильме выводится сообщение с названием фильма и оставшимся временем до начала сеанса.

В момент записи документа выводится сообщение с названием фильма и количеством проданных билетов.

В одной из подсистем хранится информация о фильмах и посетителях, в другой о проданных билетах.