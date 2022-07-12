Требуется загрузить список контрагентов из Excel в 1С Альфа-Авто 6. Проблема заключается в заполнении табличной части с номером телефона. Необходимо найти базу Авто, включая Tecdoc и нормы. Опыт работы с Альфа-Авто будет преимуществом. Задача несложная и требует минимальных затрат времени.
Создать простейшую учётную систему в 1С
Создать простую учётную систему.
В учетной системе должны быть использованы следующие объекты системы:
- подсистемы;
- справочники;
- документы;
- обработки;
- общие модули;
При ошибочном вводе данных выводится сообщение пользователю.
В программном коде следует использовать следующие конструкции:
- процедуры;
- функции;
- арифметические операции (сложение, деление, умножение, вычитание);
- конкатенация строк;
- сложение дат.
Пример (Студенту необходимо придумать СВОЮ учётную систему. Не такую как пример):
Создать учетную систему для выдачи билетов на сеанс в кинотеатре.
В справочнике "фильмы" хранится информация о фильме и времени начала фильма.
В справочнике посетители хранится информация о ФИО посетителя.
В документе отражается информация о фильме, количестве проданных билетов и посетителе.
В момент выбора информации о фильме выводится сообщение с названием фильма и оставшимся временем до начала сеанса.
В момент записи документа выводится сообщение с названием фильма и количеством проданных билетов.
В одной из подсистем хранится информация о фильмах и посетителях, в другой о проданных билетах.
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