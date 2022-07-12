Требуется создать в каждой РИБ минимум по два пользователя для 1С:Предприятие 8.3 с удаленным управлением. Пользователи должны передаваться обменом со всеми настройками, включая права доступа и пароли. Необходимо рассчитать стоимость по трем вариантам: изменение настроек пользователя, добавление списка РИБов и свой вариант.
Загрузка данный в 1С Альфа-Авто 6
Требуется, загрузить список контрагентов из Excel. Имеется проблема при использовании стандартной обработки Загрузка из табличного документа, там нету заполнения табличной части где номер телефона.
Нужно найти базу Авто(чтото типа Tecdoc), Марок и Авторабот с нормами.
Загрузить их.
Желательно чтобы вы уже это делали в Альфа Авто там как там есть специфика. Задача не сложная. Много времени у опытных не займет, поэтому пока оставлю цену договорную. Если будет очень дорого то сам поковыряюсь.
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