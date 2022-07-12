Требуется, загрузить список контрагентов из Excel. Имеется проблема при использовании стандартной обработки Загрузка из табличного документа, там нету заполнения табличной части где номер телефона.

Нужно найти базу Авто(чтото типа Tecdoc), Марок и Авторабот с нормами.

Загрузить их.

Желательно чтобы вы уже это делали в Альфа Авто там как там есть специфика. Задача не сложная. Много времени у опытных не займет, поэтому пока оставлю цену договорную. Если будет очень дорого то сам поковыряюсь.