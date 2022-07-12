Загрузка данный в 1С Альфа-Авто 6

  1. Биржа фриланса
  2. 1С-программирование
Закрыт1 заявка309 просмотров

Требуется, загрузить список контрагентов из Excel. Имеется проблема при использовании стандартной обработки Загрузка из табличного документа, там нету заполнения табличной части где номер телефона.

Нужно найти базу Авто(чтото типа Tecdoc), Марок и Авторабот с нормами.

Загрузить их.

Желательно чтобы вы уже это делали в Альфа Авто там как там есть специфика. Задача не сложная. Много времени у опытных не займет, поэтому пока оставлю цену договорную. Если будет очень дорого то сам поковыряюсь.

3 года назад
guest_16318141415363
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Тимашов
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

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